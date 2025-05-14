Фильм «Пункт назначения: Узы крови» получил лучшие оценки критиков в серии

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13 мая зарубежные критики опубликовали обзоры фильма «Пункт назначения: Узы крови» — шестой части культовой серии хорроров. Журналисты уже посмотрели ленту и поделились впечатлениями.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes 93% обозревателей рекомендуют ленту к просмотру. Они отмечают, что это достойное продолжение франшизы, которое раскрывает лор, рассказывает интригующую для жанра историю и очень разнообразно убивает персонажей.

Фото: Rotten Tomatoes

Таким образом, «Узы крови» получили самую высокую оценку в серии. Предыдущий рекорд удерживала пятая часть, которую рекомендовали 63% критиков.

Оценки серии фильмов «Пункт назначения» на Rotten Tomatoes

«Пункт назначения» — 40%

«Пункт назначения 2» — 52%

«Пункт назначения 3» — 44%

«Пункт назначения 4» — 28%

«Пункт назначения 5» — 63%

«Пункт назначения: Узы крови» — 93%.

Премьера фильма «Пункт назначения: Узы крови» состоится уже 16 мая в мировых кинотеатрах.