Фильм «Пункт назначения: Узы крови» получил лучшие оценки критиков в серии

13 мая зарубежные критики опубликовали обзоры фильма «Пункт назначения: Узы крови» — шестой части культовой серии хорроров. Журналисты уже посмотрели ленту и поделились впечатлениями.
Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes 93% обозревателей рекомендуют ленту к просмотру. Они отмечают, что это достойное продолжение франшизы, которое раскрывает лор, рассказывает интригующую для жанра историю и очень разнообразно убивает персонажей.
Фото: Rotten Tomatoes
Таким образом, «Узы крови» получили самую высокую оценку в серии. Предыдущий рекорд удерживала пятая часть, которую рекомендовали 63% критиков.
Оценки серии фильмов «Пункт назначения» на Rotten Tomatoes
- «Пункт назначения» — 40%
- «Пункт назначения 2» — 52%
- «Пункт назначения 3» — 44%
- «Пункт назначения 4» — 28%
- «Пункт назначения 5» — 63%
- «Пункт назначения: Узы крови» — 93%.
Премьера фильма «Пункт назначения: Узы крови» состоится уже 16 мая в мировых кинотеатрах.