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«Я плакал каждый день»: Диего Луна — о съёмках финала «Андора» по «Звёздным войнам»

«Я плакал каждый день»: Диего Луна — о съёмках финала «Андора» по «Звёздным войнам»
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Издание Variety опубликовало большой материал, посвящённый сериалу «Андор» по «Звёздным войнам». Журналисты выпустили интервью с создателем шоу Тони Гилроем и главной звездой проекта Диего Луной.

В какой-то момент речь зашла о съёмках финальных эпизодов, которые ведут напрямую к событиям фильма «Изгой-один: Звёздные войны. Истории». Как признался Луна, съёмки последних серий оказались очень эмоциональными и он не смог сдержать слёз, ведь это был путь длиною в 10 лет.

На съёмках финала «Андора» у меня было множество эмоций. Я плакал каждый день. Я думал, что это невозможно, что мы не доберёмся до этой точки. Это был триумф во многих отношениях.

Второй сезон «Андора» завершился 14 мая — вместе с этим к концу подошёл и весь сериал.

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