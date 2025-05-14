Раскрыто название продолжения мультфильма «Братья Супер Марио в кино»

В последнем пресс-релизе NBCUniversal, похоже, случайно раскрыли название продолжения мультфильма «Братья Супер Марио в кино». Если верить ему, картина получила название Super Mario World.

Официально название сиквела первой части никто не подтверждал, но его попытались быстро удалить, что может говорить о достоверности информации.

Любопытно, что в конце «Братьев Супер Марио в кино» показали Йоши — культового персонажа франшизы, который стал очень узнаваем. Как раз впервые Йоши появился в игровой серии в Super Mario World 1990 года, так что, вероятно, картину назовут именно так.

Вторая часть выйдет в 2026 году.