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Фильмы Голливуда «неизбежно» вернутся в Россию — СМИ

Фильмы Голливуда «неизбежно» вернутся в Россию — СМИ
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Издание Variety опубликовало материал, посвящённый голливудскому кино в России. Журналисты пообщались с представителями киноиндустрии по поводу их отношения к российскому рынку на фоне выхода в стране боевика «Балерина» от студии Lionsgate.

Так, анонимный источник в компании заявил, что Lionsgate продолжит принимать решения о выпуске того или иного фильма по ситуации — ранее в РФ уже вышли «Джон Уик 4», а осенью состоится премьера «Иллюзии обмана 3».

Представители мэйджоров (Disney, Universal, Paramount, Warner Bros.) пока не готовы говорить о полноценном возвращении в Россию, поэтому новые «Миссия невыполнима» и «Фантастическая четвёрка» доберутся до страны лишь неофициально. Однако и эти компании считают возвращение «неизбежным».

Сейчас Россия остаётся одним из важнейших кинорынков для независимого кино. Страна продолжает находиться в топе по сборам для студий A24 («Падение империи»), Neon («Анора») и FilmNation («Одна жизнь»). До ухода мэйджоров Россия занимала 5-6% от общих сборов, и многие киностудии планируют вернуться в страну на фоне падения кассы в Китае и других странах мира.

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