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На iPhone появилась NFC-оплата без Apple Pay — пока лишь в одной стране

На iPhone появилась NFC-оплата без Apple Pay — пока лишь в одной стране
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Популярнейший платёжный сервис PayPal запустил бесконтактные платежи на iPhone в обход встроенного сервиса Apple Pay. Сейчас способ работает только в Германии для владельцев карт MasterCard, в ближайшие месяцы он также появится и в других странах Евросоюза.

Возможность использовать бесконтактные платежи на iPhone в Европе появилась благодаря закону о цифровых рынках (DMA). Согласно ему, Apple в том числе обязана предоставлять иные способы оплаты для разработчиков и пользователей, а не ограничивать их в своей экосистеме.

Сейчас сервис для бесконтактной оплаты через PayPal в Германии работает только на iPhone, однако в дальнейшем расплачиваться таким образом смогут владельцы умных часов Apple Watch и другой техники корпорации.

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