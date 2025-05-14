Леонардо Ди Каприо вручил почётную награду Роберту Де Ниро на Каннском фестивале

13 мая состоялась церемония открытия 78-го Каннского кинофестиваля. На запуске ивента состоялось знаковое событие — культовый голливудский актёр Роберт Де Ниро получил «Золотую пальмовую ветвь» за заслуги перед кинематографом.

Награду 81-летнему актёру вручал лично Леонардо Ди Каприо, звезда Голливуда и друг Роберта. Обладатель почётной премии в своей речи в первую очередь осудил президента США Дональда Трампа, который «сокращает финансирование культуры» и планирует ввести пошлины на зарубежные картины. Он призвал кинодеятелей действовать и рассказывать невероятные истории киноязыком.

Дональд Трамп сократил финансирование культуры и гуманитарных наук, он планирует ввести 100%-ные тарифы на фильмы, снятые за пределами США. Невозможно оценить творчество, но, видимо, на него можно наложить финансовые ограничения. Это не только американская, это мировая проблема. И мы должны действовать уже сейчас, но не насилием, а нашими страстью и стремлением к искусству.

78-й Каннский кинофестиваль пройдёт с 14 по 23 мая во Франции. Среди показанных фильмов в этом году также будет драма «Исчезновение» российского режиссёра Кирилла Серебренникова.