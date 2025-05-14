Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Спецагент Рассел Кроу — на первом кадре триллера «Шпион на миллиард долларов»

Спецагент Рассел Кроу — на первом кадре триллера «Шпион на миллиард долларов»
Комментарии

Издание Variety опубликовало первый кадр политического триллера «Шпион на миллиард долларов». На нём показан загримированный Рассел Кроу («Гладиатор»), который передаёт государственные секреты персонажу Гарри Лоути («Индустрия»). Всё это снято в декорациях СССР.

Фото: Walden Media/Variety

Кроу сыграет агента ЦРУ по имени Адольф Толкачёв — самого успешного работника спецслужб США. Во время холодной войны он передавал американской разведке данные о советских ракетах, находясь при этом на территории СССР.

В ленте также сыграли Уилла Фицджералд («Маленькие женщины»), Вера Фармига («Заклятие») и Тони Голдуин («Приведение»). Режиссёром картины выступила Амма Асанте («Рассказ служанки»). Дата выхода фильма пока неизвестна.

Материалы по теме
С каждой серией только интереснее. Обзор сериала «Этернавт»
С каждой серией только интереснее. Обзор сериала «Этернавт»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android