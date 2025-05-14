Расписание выхода сериала «Киллербот» от Apple
Уже 16 мая состоится премьера сериала «Киллербот» с Александром Скарсгардом. Научно-фантастический проект основан на серии книг «Дневники Киллербота» писательницы Марты Уэллс и рассказывает об андроиде, который взломал свою программу и теперь просто хочет смотреть кино, однако постоянно попадает в неприятности.
В первый сезон шоу войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Apple TV+ с русскими субтитрами. Шоу стартует с двух серий, а финал состоится 11 июля.
Расписание выхода сериала «Киллербот» от Apple
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|16 мая
|2-я серия
|16 мая
|3-я серия
|23 мая
|4-я серия
|30 мая
|5-я серия
|6 июня
|6-я серия
|13 июня
|7-я серия
|20 июня
|8-я серия
|27 июня
|9-я серия
|4 июля
|10-я серия
|11 июля
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