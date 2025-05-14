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Сериал Киллербот от Apple (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Киллербот» от Apple
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Уже 16 мая состоится премьера сериала «Киллербот» с Александром Скарсгардом. Научно-фантастический проект основан на серии книг «Дневники Киллербота» писательницы Марты Уэллс и рассказывает об андроиде, который взломал свою программу и теперь просто хочет смотреть кино, однако постоянно попадает в неприятности.

В первый сезон шоу войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Apple TV+ с русскими субтитрами. Шоу стартует с двух серий, а финал состоится 11 июля.

Расписание выхода сериала «Киллербот» от Apple

ЭпизодДата выхода
1-я серия16 мая
2-я серия16 мая
3-я серия23 мая
4-я серия30 мая
5-я серия6 июня
6-я серия13 июня
7-я серия20 июня
8-я серия27 июня
9-я серия4 июля
10-я серия11 июля
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