Уже 16 мая состоится премьера сериала «Киллербот» с Александром Скарсгардом. Научно-фантастический проект основан на серии книг «Дневники Киллербота» писательницы Марты Уэллс и рассказывает об андроиде, который взломал свою программу и теперь просто хочет смотреть кино, однако постоянно попадает в неприятности.

В первый сезон шоу войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Apple TV+ с русскими субтитрами. Шоу стартует с двух серий, а финал состоится 11 июля.

Расписание выхода сериала «Киллербот» от Apple