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Первый постер мюзикла «Злая 2» — премьера 21 ноября

Первый постер мюзикла «Злая 2» — премьера 21 ноября
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Появился первый постер продолжения мюзикла «Злая: Сказка о ведьме Запада». Вторая часть фильма про злую волшебницу получила название «Злая: Навсегда». Премьера ленты состоится 21 ноября.

Фото: Universal Pictures

Сюжет оригинального фильма представляет собой предысторию к известной сказке «Волшебник из страны Оз». Главная героиня — ведьма по имени Эльфаба, которая родилась с кожей зелёного цвета и вынуждена терпеть постоянные издевательства. Всё меняется, когда она начинает дружить с любимицей публики чародейкой Глиндой.

Главные роли в мюзикле сыграли певицы Синтия Эриво и Ариана Гранде. Картина вышла в 2024 году и получила аж 10 номинаций на «Оскар». Фильм выиграл только две статуэтки — за лучшие костюмы и лучшую работу художника-постановщика. При бюджете в $ 150 млн «Злая» собрала более $ 755 млн в прокате.

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