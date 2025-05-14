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Вышел трейлер сериала «Железное сердце» про преемницу Тони Старка — старт 24 июня

Вышел трейлер сериала «Железное сердце» про преемницу Тони Старка — старт 24 июня
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Компания Marvel представила большой трейлер сериала «Железное сердце» — нового проекта киновселенной Marvel. Шоу стартует уже 24 июня сразу с трёх эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel. Права на видео принадлежат Marvel.

«Железное сердце» расскажет об одноимённой героине из комиксов Marvel, молодой студентке Рири Уильямс. Благодаря своим выдающимся инженерным способностям девушка создаёт себе бронированный суперкостюм в духе Железного человека.

Главные роли в шоу исполнили Доминик Торн («Чёрная пантера: Ваканда навеки»), Энтони Рамос («Звезда родилась»), Олден Эренрайк («Оппенгеймер») и другие актёры.

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