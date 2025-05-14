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Ремастер трилогии S.T.A.L.K.E.R. выйдет 20 мая — все детали

Ремастер трилогии S.T.A.L.K.E.R. выйдет 20 мая — все детали
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Компания GSC Game World выложила трейлер переиздания оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone для современных консолей. Cборник Enhanced Edition выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series 20 мая.

Видео доступно на GSC Game World. Права на видео принадлежат GSC Game World.

В переиздание войдут три игры: «Тени Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти». Обладатели бандла Legends of the Zone могут обновиться до новой версии бесплатно.

Enhanced Edition получит обновлённые текстуры и освещение. На ПК у игры появятся поддержка геймпадов, доступ к мастерской Steam, а также достижения.

Фото: GSC Game World

Отмечается, что сборник можно будет купить только онлайн — физических копий не будет. Как и в прошлом переиздании, в новой версии не окажется русской озвучки и мультиплеера.

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