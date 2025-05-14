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Sony может поднять цену PS5 и других гаджетов PlayStation из-за пошлин США

Sony может поднять цену PS5 и других гаджетов PlayStation из-за пошлин США
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Компания Sony объявила о своём финансовом прогнозе на предстоящий год. Из-за введения пошлин от Дональда Трампа она может потерять до $ 680 млн.

В связи с убытками компания может пойти на разные шаги для возмещения потерь, в том числе и увеличение цен на свою продукцию — PS5, PS5 Pro, PS Portal, геймпады DualSense и шлем PS VR 2. При этом руководство Sony не стало уточнять, что из выпускаемой техники может подорожать. Однако отмечается, что в апреле были повышены цены на PlayStation 5 в Великобритании, Европе, Австралии и Новой Зеландии.

Руководство компании также упомянуло, что запасов консолей на складах в США должно хватить ещё на три месяца. В будущем Sony может переместить производство в США, чтобы избежать убытков из-за пошлин.

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