Sony может поднять цену PS5 и других гаджетов PlayStation из-за пошлин США

Компания Sony объявила о своём финансовом прогнозе на предстоящий год. Из-за введения пошлин от Дональда Трампа она может потерять до $ 680 млн.

В связи с убытками компания может пойти на разные шаги для возмещения потерь, в том числе и увеличение цен на свою продукцию — PS5, PS5 Pro, PS Portal, геймпады DualSense и шлем PS VR 2. При этом руководство Sony не стало уточнять, что из выпускаемой техники может подорожать. Однако отмечается, что в апреле были повышены цены на PlayStation 5 в Великобритании, Европе, Австралии и Новой Зеландии.

Руководство компании также упомянуло, что запасов консолей на складах в США должно хватить ещё на три месяца. В будущем Sony может переместить производство в США, чтобы избежать убытков из-за пошлин.