Боевая Милла Йовович — на первом кадре боевика «Мститель»

Компания Highland Film Group опубликовала первый кадр боевика «Мститель». Съёмки фильма недавно завершились в Нью-Мексико, потому премьера может состояться уже в этом году.

Фото: Highland Film Group

Героиня фильма — ветеран войны Никки, которая оставила свою карьеру в прошлом. Сейчас она воспитывает дочь Хлою и ведёт тихую жизнь. Ровно до того момента, когда девочку похищают. Никки предстоит найти обидчиков и вернуть самого дорогого человека в своей жизни.

Главную роль в картине исполнила Милла Йовович («Обитель зла»). В фильме также снялись Мэттью Модайн («Цельнометаллическая оболочка») и Изабель Майерс («Безрассудный»). Режиссёром боевика выступил Адриан Грюнберг, снявший такие фильмы, как «Рэмбо: Последняя кровь» и «Мегалодон».