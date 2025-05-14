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Боевая Милла Йовович — на первом кадре боевика «Мститель»

Боевая Милла Йовович — на первом кадре боевика «Мститель»
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Компания Highland Film Group опубликовала первый кадр боевика «Мститель». Съёмки фильма недавно завершились в Нью-Мексико, потому премьера может состояться уже в этом году.

Фото: Highland Film Group

Героиня фильма — ветеран войны Никки, которая оставила свою карьеру в прошлом. Сейчас она воспитывает дочь Хлою и ведёт тихую жизнь. Ровно до того момента, когда девочку похищают. Никки предстоит найти обидчиков и вернуть самого дорогого человека в своей жизни.

Главную роль в картине исполнила Милла Йовович («Обитель зла»). В фильме также снялись Мэттью Модайн («Цельнометаллическая оболочка») и Изабель Майерс («Безрассудный»). Режиссёром боевика выступил Адриан Грюнберг, снявший такие фильмы, как «Рэмбо: Последняя кровь» и «Мегалодон».

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