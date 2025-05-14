Фильму «Пункт назначения 6» предрекают рекордные сборы в серии

Фильм «Пункт назначения: Узы крови» претендует на рекордные сборы в серии. За первые выходные картина может заработать $ 35-40 млн в США.

Для сравнения, лучший старт в прокате был у четвёртой части франшизы — $27,4 млн за три дня. Общие мировые сборы серии слэшеров достигают более $ 666 млн.

По сюжету «Пункт назначения: Узы крови» главная героиня когда-то смогла избежать смерти. Спустя годы по очереди начинают умирать члены её семьи. Теперь ей предстоит разобраться с ситуацией и спасти как можно больше людей от жёсткой гибели.

Премьера новой части франшизы состоится 16 мая. Фильм получил лучшие оценки критиков в серии — на сайте Rotten Tomatoes картина имеет рейтинг 93 %.