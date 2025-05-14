Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильму «Пункт назначения 6» предрекают рекордные сборы в серии

Фильму «Пункт назначения 6» предрекают рекордные сборы в серии
Комментарии

Фильм «Пункт назначения: Узы крови» претендует на рекордные сборы в серии. За первые выходные картина может заработать $ 35-40 млн в США.

Для сравнения, лучший старт в прокате был у четвёртой части франшизы — $27,4 млн за три дня. Общие мировые сборы серии слэшеров достигают более $ 666 млн.

По сюжету «Пункт назначения: Узы крови» главная героиня когда-то смогла избежать смерти. Спустя годы по очереди начинают умирать члены её семьи. Теперь ей предстоит разобраться с ситуацией и спасти как можно больше людей от жёсткой гибели.

Премьера новой части франшизы состоится 16 мая. Фильм получил лучшие оценки критиков в серии — на сайте Rotten Tomatoes картина имеет рейтинг 93 %.

Материалы по теме
Невероятный дуэт Аффлека и Бернтала. Обзор фильма «Расплата 2»
Невероятный дуэт Аффлека и Бернтала. Обзор фильма «Расплата 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android