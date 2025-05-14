Появились новые кадры фильма «Финикийская схема» Уэса Андерсона — премьера 6 июня

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Издание Entertainment Weekly опубликовало новые кадры фильма Уэса Андерсона «Финикийская схема». Картина выйдет в мировом прокате 6 июня.

Фото: Entertainment Weekly/Focus Features

Фото: Entertainment Weekly/Focus Features

Фото: Entertainment Weekly/Focus Features

Фото: Entertainment Weekly/Focus Features

Портал взял интервью у исполнителя главной роли Бенисио дель Торо. Он рассказал, что смысл фильма заключается в тяжёлых отношениях отца и дочери.

Взаимоотношения главного героя Анатоля Корда с дочкой были раздроблены. Он не видел её шесть лет, и это первый раз, когда он видит её. Она же не доверяет ему. Поэтому весь эмоциональный путь, на самом деле, заключается в том, что Корда работает над вторым шансом, чтобы искупить свои отношения с дочерью. Это и есть сердце произведения.

По сюжету на жизнь промышленного магната Анатоля Корда постоянно покушаются. После последней попытки убийства он решает оставить всё своё богатство дочери. Неожиданно выясняется, что сама дочь стала монахиней.

Главные роли, помимо дель Торо, сыграли Майкл Сера («Скотт Пилигрим против всех»), Билл Мюррей («Охотники за приведениями») и Скарлетт Йоханссон («Чёрная вдова»).