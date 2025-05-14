Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились новые кадры фильма «Финикийская схема» Уэса Андерсона — премьера 6 июня

Появились новые кадры фильма «Финикийская схема» Уэса Андерсона — премьера 6 июня
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Entertainment Weekly опубликовало новые кадры фильма Уэса Андерсона «Финикийская схема». Картина выйдет в мировом прокате 6 июня.

Фото: Entertainment Weekly/Focus Features

Фото: Entertainment Weekly/Focus Features

Фото: Entertainment Weekly/Focus Features

Фото: Entertainment Weekly/Focus Features

Портал взял интервью у исполнителя главной роли Бенисио дель Торо. Он рассказал, что смысл фильма заключается в тяжёлых отношениях отца и дочери.

Взаимоотношения главного героя Анатоля Корда с дочкой были раздроблены. Он не видел её шесть лет, и это первый раз, когда он видит её. Она же не доверяет ему. Поэтому весь эмоциональный путь, на самом деле, заключается в том, что Корда работает над вторым шансом, чтобы искупить свои отношения с дочерью. Это и есть сердце произведения.

По сюжету на жизнь промышленного магната Анатоля Корда постоянно покушаются. После последней попытки убийства он решает оставить всё своё богатство дочери. Неожиданно выясняется, что сама дочь стала монахиней.

Главные роли, помимо дель Торо, сыграли Майкл Сера («Скотт Пилигрим против всех»), Билл Мюррей («Охотники за приведениями») и Скарлетт Йоханссон («Чёрная вдова»).

Материалы по теме
Невероятный дуэт Аффлека и Бернтала. Обзор фильма «Расплата 2»
Невероятный дуэт Аффлека и Бернтала. Обзор фильма «Расплата 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android