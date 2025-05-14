Звезда «Очень странных дел» Майя Хоук сыграет в фильме «Голодные игры: Рассвет Жатвы»

Кинокомпания Lionsgate раскрыла новую актрису в фильме «Голодные игры: Рассвет Жатвы». Одну из ведущих ролей в ленте исполнит Майя Хоук, дочь Итана Хоука и Умы Турман.

В будущей ленте Майя сыграет Вайресс, победительницу 49-х состязаний. Вместе с ней в проекте также появятся Джозеф Зада («Идеальное преступление»), Джесси Племонс («Падение империи»), Уитни Пик («Большая игра») и Маккенна Грейс («Одарённая»).

Премьера фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы» состоится 20 ноября 2026 года. Как и предыдущие картины в серии, лента будет основана на одноимённом романе Сьюзен Коллинз, который поступил в продажу в середине марта.