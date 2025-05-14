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бедные смеются богатые плачут 2 сезон где смотреть онлайн

Где смотреть сериал «Бедные смеются, богатые плачут»
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Несколько дней назад состоялась премьера второго сезона «Бедные смеются, богатые плачут» — одного из главных хитов последнего времени на российском телевидении. Продолжение ждали больше года, поэтому неудивительно, что многие с нетерпением хотят узнать, что же ожидает героев в новых эпизодах.

Сам сериал выходит только на паре онлайн-площадок: его можно посмотреть на Okko и Premier. Новые эпизоды выходят ежедневно в 21:00 мск — всего во втором сезоне 16 серий, а финал будет доступен 5 июня.

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Расписание выхода второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

Сериал рассказывает о горничной, которая попала в разборки из-за проблем родного брата. Во втором сезоне вернулись все главные персонажи, включаю Катю (Полина Денисова). Но появились и новые герои.

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