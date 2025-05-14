Аллигатор из «Счастливчика Гилмора» умер от старости

Аллигатор из комедии с Адамом Сэндлером «Счастливчик Гилмор» скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщил Джей Янг, владелец фермы, где жила рептилия.

200-килограммового питомца звали Моррис. По словам его владельца, аллигатор умер от старости. Теперь из него изготовят чучело, чтобы пугать посетителей.

Он начал вести себя странно неделю назад — не бросался на нас и не брал еду. Это худшее, что может быть — потеря животного. Он прожил на ферме счастливо и умер от старости. Мы решили сделать чучело Морриса, чтобы он мог продолжать пугать детей ещё долгие годы. Это то, чего бы он хотел.

Фото: Colorado Gator Farm

Помимо злодея из «Счастливчика Гилмора», Моррис сыграл во многих картинах. Среди них были такие фильмы, как «Интервью с вампиром», «Доктор Дулиттл 2» и «Братья Блюз 2000». В 2006 году аллигатор вышел на пенсию и доживал свои года на ферме.