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Бедные смеются, богатые плачут: 2 сезон 3 серия — где смотреть онлайн

Вышел третий эпизод второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»
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14 мая состоялась премьера третьего эпизода второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Шоу продолжает выходить на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier, оставаясь флагманом весеннего сезона на российском ТВ.

В третьей серии проекта Елена идёт к врачу, а Даня сближается с Катей через работу с Сергеем. У Раисы и Владимира — общая тайна, а Миша во френдзоне пытается впечатлить Катю, пока в доме обсуждают возможный роман Гриши и Валерия Ивановича.

Всего во второй сезон шоу войдёт 16 эпизодов — они выходят с понедельника по четверг в 21:00. До финала истории ещё далеко — продолжение завершится лишь 5 июня.

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