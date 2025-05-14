Virtus.pro открыла составы по Tekken 8, Free Fire, Fatal Fury и CrossFire

Российско-армянский киберспортивный клуб Virtus.pro за два дня подписал составы по пяти новым дисциплинам. Все игры входят в программу Esports World Cup 2025 — таким образом организация хочет увеличить шансы на победу в командном зачёте Кубка мира.

В Tekken 8 «медведей» будет представлять кореец Пак Mangja Гунхо. В другом файтинге, Fatal Fury: City of the Wolves, новичком VP стал Джонатан Cloud805 Моралес из США.

Virtus.pro также подписала тайскую команду Reverse Red по Free Fire и вьетнамский ростер по CrossFire. Помимо этого, к клубу присоединился шахматный гроссмейстер Андрей Есипенко.

Таким образом, сейчас в Virtus.pro входят 28 различных составов, в том числе две академии и женская команда по Mobile Legends.