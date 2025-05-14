«Том Круз, мы благодарим тебя»: критики хвалят «Миссию невыполнима: Финальная расплата»

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14 мая на Каннском фестивале состоялась премьера фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Журналисты и члены жюри посмотрели ленту на ивенте, после чего они опубликовали обзоры ленты.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes 89% критиков рекомендуют боевик к просмотру. Они особенно отмечают актёрскую игру Тома Круза, безумные трюки и запоминающиеся экшен-сцены, которым полон фильм. Среди недостатков обозреватели приводят затянутость картины, слишком большое число новых персонажей и не самый выдающийся сюжет.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Миссия невыполнима: Финальная расплата»

Пока фанаты «Миссии: невыполнима» будут плакать на фоне эмоциональных откровений, все остальные зрители будут просто сметены экшен-сценами.

Когда франшиза так удивляет зрителей, отпускать её совсем не хочется. Особенно когда неясно, увидим ли мы ещё когда-нибудь боевики такого высокого качества.

От «Финальной расплаты» иногда падает челюсть, но в целом она скорее оставляет смешанные впечатления после себя.

Том Круз, мы благодарим тебя. Миссия выполнена.

Если это конец «Миссии: невыполнима», она закончилась на правильной ноте.

Премьера фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» состоится 14 мая на Каннском кинофестивале. В прокат лента выйдет уже 23 мая.