Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Том Круз, мы благодарим тебя»: критики хвалят «Миссию невыполнима: Финальная расплата»

«Том Круз, мы благодарим тебя»: критики хвалят «Миссию невыполнима: Финальная расплата»
Аудио-версия:
Комментарии

14 мая на Каннском фестивале состоялась премьера фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Журналисты и члены жюри посмотрели ленту на ивенте, после чего они опубликовали обзоры ленты.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes 89% критиков рекомендуют боевик к просмотру. Они особенно отмечают актёрскую игру Тома Круза, безумные трюки и запоминающиеся экшен-сцены, которым полон фильм. Среди недостатков обозреватели приводят затянутость картины, слишком большое число новых персонажей и не самый выдающийся сюжет.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Миссия невыполнима: Финальная расплата»

Пока фанаты «Миссии: невыполнима» будут плакать на фоне эмоциональных откровений, все остальные зрители будут просто сметены экшен-сценами.
Когда франшиза так удивляет зрителей, отпускать её совсем не хочется. Особенно когда неясно, увидим ли мы ещё когда-нибудь боевики такого высокого качества.
От «Финальной расплаты» иногда падает челюсть, но в целом она скорее оставляет смешанные впечатления после себя.
Том Круз, мы благодарим тебя. Миссия выполнена.
Если это конец «Миссии: невыполнима», она закончилась на правильной ноте.

Премьера фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» состоится 14 мая на Каннском кинофестивале. В прокат лента выйдет уже 23 мая.

Материалы по теме
С каждой серией только интереснее. Обзор сериала «Этернавт»
С каждой серией только интереснее. Обзор сериала «Этернавт»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android