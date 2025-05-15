Расписание выхода сериала «Дастер» со звездой «Остаться в живых»
Уже 16 мая состоится премьера сериала «Дастер». Новое шоу от компании HBO расскажет историю первой чернокожей женщины-агента ФБР. Она отправляется на юг США, чтобы остановить преступную сеть. По пути нанимает водителя, у которого большой опыт в побегах с мест преступлений — его играет Джош Холлоуэй, Сойер из «Остаться в живых».
Новое шоу от Джей Джей Абрамса будет выходить еженедельно утром по пятницам, всего в первый сезон войдёт восемь эпизодов. Финал состоится 4 июля.
Расписание выхода сериала «Дастер» от HBO
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|16 мая
|2-я серия
|23 мая
|3-я серия
|30 мая
|4-я серия
|6 июня
|5-я серия
|13 июня
|6-я серия
|20 июня
|7-я серия
|27 июня
|8-я серия
|4 июля
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