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Сериал Дастер от HBO, 2-й сезон (2025) — дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Дастер» со звездой «Остаться в живых»
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Уже 16 мая состоится премьера сериала «Дастер». Новое шоу от компании HBO расскажет историю первой чернокожей женщины-агента ФБР. Она отправляется на юг США, чтобы остановить преступную сеть. По пути нанимает водителя, у которого большой опыт в побегах с мест преступлений — его играет Джош Холлоуэй, Сойер из «Остаться в живых».

Новое шоу от Джей Джей Абрамса будет выходить еженедельно утром по пятницам, всего в первый сезон войдёт восемь эпизодов. Финал состоится 4 июля.

Расписание выхода сериала «Дастер» от HBO

ЭпизодДата выхода
1-я серия16 мая
2-я серия23 мая
3-я серия30 мая
4-я серия6 июня
5-я серия13 июня
6-я серия20 июня
7-я серия27 июня
8-я серия4 июля
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