Расписание выхода сериала «Дастер» со звездой «Остаться в живых»

Уже 16 мая состоится премьера сериала «Дастер». Новое шоу от компании HBO расскажет историю первой чернокожей женщины-агента ФБР. Она отправляется на юг США, чтобы остановить преступную сеть. По пути нанимает водителя, у которого большой опыт в побегах с мест преступлений — его играет Джош Холлоуэй, Сойер из «Остаться в живых».

Новое шоу от Джей Джей Абрамса будет выходить еженедельно утром по пятницам, всего в первый сезон войдёт восемь эпизодов. Финал состоится 4 июля.

Расписание выхода сериала «Дастер» от HBO