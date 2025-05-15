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Прямые приглашения на The International 2025 (TI14) по Dota 2 — список инвайтов и квалификации

Три российские команды пригласили на The International 2025 по Dota 2 напрямую
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Разработчики Dota 2 раскрыли список приглашённых команд на чемпионат мира The International 2025. Финальная часть турнира пройдёт с 4 по 14 сентября в Гамбурге.

Прямые приглашения получили восемь лучших команд, в том числе три коллектива из России — Team Spirit, BetBoom Team и PARIVISION.

Инвайты на The International 2025 по Dota 2:

  • Team Liquid (Швеция);
  • PARIVISION (Россия);
  • BetBoom Team (Россия);
  • Team Tidebound (Китай);
  • Gaimin Gladiators (Европа);
  • Team Spirit (Россия);
  • Team Falcons (Ближний Восток);
  • Tundra Esports (Европа).

Ещё восемь участников TI14 определятся по итогам региональных отборочных. Из Западной Европы и Азии на «Инт» пройдут по две лучших команды, из остальных регионов — по одному.

  • 4–8 июня — Восточная Европа и Южная Америка;
  • 9–12 июня — Китай и Северная Америка;
  • 13–17 июня — Юго-Восточная Азия и Западная Европа.

В нашем регионе за право поехать на The International 2025 будут сражаться 10 команд: Aurora Gaming, Natus Vincere, NAVI Junior, One Move, L1GA TEAM, Virtus.pro и четыре победителя открытых квалификаций.

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