Три российские команды пригласили на The International 2025 по Dota 2 напрямую

Разработчики Dota 2 раскрыли список приглашённых команд на чемпионат мира The International 2025. Финальная часть турнира пройдёт с 4 по 14 сентября в Гамбурге.

Прямые приглашения получили восемь лучших команд, в том числе три коллектива из России — Team Spirit, BetBoom Team и PARIVISION.

Инвайты на The International 2025 по Dota 2:

Team Liquid (Швеция);

PARIVISION (Россия) ;

; BetBoom Team (Россия) ;

; Team Tidebound (Китай);

Gaimin Gladiators (Европа);

Team Spirit (Россия) ;

; Team Falcons (Ближний Восток);

Tundra Esports (Европа).

Ещё восемь участников TI14 определятся по итогам региональных отборочных. Из Западной Европы и Азии на «Инт» пройдут по две лучших команды, из остальных регионов — по одному.

4–8 июня — Восточная Европа и Южная Америка;

9–12 июня — Китай и Северная Америка;

13–17 июня — Юго-Восточная Азия и Западная Европа.

В нашем регионе за право поехать на The International 2025 будут сражаться 10 команд: Aurora Gaming, Natus Vincere, NAVI Junior, One Move, L1GA TEAM, Virtus.pro и четыре победителя открытых квалификаций.