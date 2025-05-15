Три российские команды пригласили на The International 2025 по Dota 2 напрямую

Разработчики Dota 2 раскрыли список приглашённых команд на чемпионат мира The International 2025. Финальная часть турнира пройдёт с 4 по 14 сентября в Гамбурге.
Прямые приглашения получили восемь лучших команд, в том числе три коллектива из России — Team Spirit, BetBoom Team и PARIVISION.
Инвайты на The International 2025 по Dota 2:
- Team Liquid (Швеция);
- PARIVISION (Россия);
- BetBoom Team (Россия);
- Team Tidebound (Китай);
- Gaimin Gladiators (Европа);
- Team Spirit (Россия);
- Team Falcons (Ближний Восток);
- Tundra Esports (Европа).
Ещё восемь участников TI14 определятся по итогам региональных отборочных. Из Западной Европы и Азии на «Инт» пройдут по две лучших команды, из остальных регионов — по одному.
- 4–8 июня — Восточная Европа и Южная Америка;
- 9–12 июня — Китай и Северная Америка;
- 13–17 июня — Юго-Восточная Азия и Западная Европа.
В нашем регионе за право поехать на The International 2025 будут сражаться 10 команд: Aurora Gaming, Natus Vincere, NAVI Junior, One Move, L1GA TEAM, Virtus.pro и четыре победителя открытых квалификаций.