Роберт Паттинсон и Дензел Вашингтон сыграют в криминальном триллере Here Comes the Flood

По данным Netflix, Роберт Паттинсон, Дензел Вашингтон и Дэйзи Эдгар-Джонс получили главные роли в Here Comes the Flood. Это криминальный триллер режиссёра «Города Бога» Фернанду Мейреллиш.

В центре сюжета ленты окажутся охранник банка, касси и первоклассный вор, которых связывает попытка ограбления, полная обмана и интриг Другие подробности сюжета пока не раскрываются.

За сценарий будет отвечать Саймон Кинберг, известный по работе над «Людьми Икс».

Премьера фильма состоится на Netflix, но когда именно, не раскрывают. Статус картины пока тоже остаётся под вопросом: снимают ли проект, либо уже сняли, неизвестно.