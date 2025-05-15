DOOM: The Dark Ages вышла на ПК и консолях для всех игроков

Сегодня состоялся полноценный релиз DOOM: The Dark Ages. Динамичный шутер от Bethesda и id Software доступен на PS5, Xbox Series и ПК. У игры был двухдневный ранний доступ (для владельцев расширенного издания), но сейчас она доступна всем геймерам.

The Dark Ages — приквел франшизы, разворачивающийся в Средневековье. Игрокам предстоит в роли Палача расправляться с демонами и вновь встать на защиту человечества. В The Dark Ages авторы делают акцент на подвижности главного героя, вертикальном геймплее и парировании с помощью нового оружия, щита-пилы.

Критики остались от новой DOOM в восторге: игру хвалят за изменённую, но при этом интересную боевую систему, атмосферу, акцент на сюжете и другое.

Трейлер к релизу шутера

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda.