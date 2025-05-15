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Появился первый постер второго сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

Появился первый постер второго сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»
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Создатели сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» опубликовали первый постер второго сезона шоу с главным героем в центре.

Фото: Disney

Сюжет продолжения шоу основан на книге «Море чудовищ». Писатель Рик Риордан вновь выступит в качестве консультанта и сценариста. Детали сюжета пока что неизвестны.

В актёрский состав сериала вошли Уокер Скобелл, Леа Джеффрис, Арьян Симхадри, Вирджиния Кулл, Чарли Бушнелл, Тимм Шарп, Глинн Тёрмен, Ник Борэйни, Азриэль Дэлман и другие.

Сериал, кстати, продлили и на третий сезон, так что продолжение выйдет либо в 2026 году, либо в 2027-м. Второй сезон должен стартовать в конце 2025-го.

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