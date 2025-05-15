Сегодня на Netflix вышел четвёртый сезон мультсериала «Любовь. Смерть. Роботы». Все 10 эпизодов анимационной антологии уже доступны для просмотра.

«Любовь. Смерть. Роботы» состоит из отдельных эпизодов, которые не связаны общим сюжетом и чаще всего создаются разными студиями. Антологию объединяет лишь тематическая связь с тремя темами из названия, хотя не в каждой серии обязательно присутствуют все три элемента.

Трейлер четвёртого сезона

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Напомним, в России Netflix не работает, поэтому посмотреть мультсериал в стране официально не получится.