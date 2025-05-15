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Джейми Фокс сыграет в спортивной драме о трагедии олимпийской сборной США по боксу

Джейми Фокс сыграет в спортивной драме о трагедии олимпийской сборной США по боксу
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По данным издания The Hollywood Reporter, актёр Джейми Фокс, известный по фильмам «Джанго освобождённый», «Штурм Белого дома» и другим, получил ведущую роль в спортивной драме Fight for ’84 о трагедии олимпийской сборной США по боксу.

Действие ленты происходит после трагической авиакатастрофы, в которой погибла олимпийская сборная США по боксу в 1980 году. Фокс выступает в роли нового тренера, который призван возглавить команду и привести её к победе на Олимпийских играх 1984 года.

Сценарий написали Андреа Берлофф, Джон Гатинс и Энди Вайс.

Премьера состоится на Netflix, но когда именно, не уточняется.

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