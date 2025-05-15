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Звезда «Сёгуна» Космо Джарвис сыграет Сталина в байопике «Молодой Сталин»

Звезда «Сёгуна» Космо Джарвис сыграет Сталина в байопике «Молодой Сталин»
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Издание Variety сообщило, что звезда «Сёгуна» Космо Джарвис сыграет Иосифа Сталина в биографическом фильме под названием «Молодой Сталин».

Картина, как отмечается, «рассказывает о ранних годах советского диктатора, когда он был грабившим банки гангстером в дореволюционной России». В центре сюжета окажется юный Сталин, который только был в начале своего пути к власти.

Грузино-французский режиссёр Гела Баблуани («13-й район», «Деньги») согласился снять исторический триллер, который финансируется компанией Лена Блаватника Access Entertainment.

Даты начала производства нет, как и примерной даты премьеры.

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