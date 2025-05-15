Стартовали съёмки драмы «Жизнь заново» с Александром Яценко

Телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр Okko объявили о старте съёмок фильма «Жизнь заново». Производство продлится несколько месяцев, после чего ленту можно будет посмотреть на ТВ и в цифровых сервисах.

Лента расскажет историю 40-летнего врача скорой помощи Димы, чья жизнь пошла под откос: жена ушла, коллеги его презирают, а лучший друг – алкоголь. Но однажды, проходя МРТ, Дима внезапно переносится в 2002 год. Он снова 18-летний парень, мама жива, любовь всей жизни — ещё свободна, и роковая встреча с бывшей женой не произошла. У него появляется шанс прожить жизнь заново и, возможно, всё исправить.

Главные роли в фильме сыграют Антон Шаврин («Маме снова 17»), Александр Яценко («Аритмия»), Артём Ткаченко («Командир»), Елизавета Ищенко («Трасса») и другие актёры. Режиссёром выступает Александр Богуславский («Встретимся вчера»).