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Фильм (Не) искусственный интеллект — дата выхода, когда выйдет, трейлер, сюжет, актёры

Вышел трейлер фантастики «(Не) искусственный интеллект» — в кино 2 октября
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Кинокомпании СТВ и Red Star Films представили тизер-трейлер фильма «(Не) искусственный интеллект». Фантастическая картина выйдет в кинотеатрах России 2 октября 2025 года.

Видео доступно во VK-группе НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат НМГ Кинопрокат.

Сюжет ленты расскажет историю 17-летнего студента Жени, который во время экскурсии в научно-исследовательском центре попадает в испытательный образец новой модели робота «Апостол» (A.P.O100L), обладающий собственной волей и разумом. Получив случайного пилота, машина берёт управление на себя и принимает решение сбежать из лаборатории. Чтобы вернуться домой, Жене придётся найти с искусственным интеллектом общий язык.

Главные роли в фильме сыграют Леон Кемстач («Слово пацана: Кровь на асфальте»), Александр Самойленко («Холоп 2»), Игорь Жижикин («Мажор»), Александра Тихонова («Подростки. Первая любовь») и другие актёры. Режиссёром выступит Алексей Чадов («Своя война. Шторм в пустыне»).

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