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Вышел новый большой трейлер «Супермена» на русском языке

Вышел новый большой трейлер «Супермена» на русском языке
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Вчера вышел новый большой трейлер «Супермена» Джеймса Ганна, а сегодня появилась его версия на русском языке, то есть в дубляже, в котором фильм будут показывать в СНГ, в том числе в России.

Трейлер «Супермена» на русском языке

Видео доступно на YouTube-канале Sulpak Cinema. Права на видео принадлежат Warner Bros.

«Супермен» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо («Лакричная пицца»), а в главного злодея перевоплотился Николас Холт, известный по «Безумному Максу: Дорога ярости».

Официальной премьеры в России не будет, но ленту наверняка привезут в страну и будут показывать через предсеансовое обслуживание. Выход во всём мире состоится 11 июля.

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