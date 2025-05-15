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Netflix продлил сериал «Времена года» со Стивом Кареллом на второй сезон

Netflix продлил сериал «Времена года» со Стивом Кареллом на второй сезон
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Netflix объявил о продлении сериала «Времена года» на второй сезон. Главные роли в первом сыграли Стив Карелл, Тина Фей, Уилл Форте, Марко Калвани, Эрика Хенингсен и Колман Доминго. Они же вернутся и в новом сезоне.

Первый сезон из восьми эпизодов, который уже доступен, основан на одноимённом художественном фильме 1981 года режиссёра Алана Альды, который также сыграл в нём главную роль. Сериал рассказывает о группе из шести друзей, которые вместе отправляются в отпуск, но сталкиваются с личными проблемами.

Каждый из двух эпизодов сезона был посвящён отдельной поездке главных героев, которые путешествуют в каждое время года — весной, летом, осенью и зимой. От того и название сериала.

Трейлер «Времён года»

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

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