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Сериал Чужие деньги от Иви и Старт (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода криминального сериала «Чужие деньги»
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15 мая состоялась премьера криминального сериала «Чужие деньги». Проект рассказывает о том, как босс криптомафии находит себе двойника для защиты. Однако дело принимает неожиданный оборот — сам бизнесмен погибает, а неудачника из провинции принимают за настоящего босса. Теперь двойнику предстоит примерить на себя новую роль уже полноценно.

В первый сезон шоу войдёт 10 эпизодов — их будут выпускать по два эпизода еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатрах Start и «Иви». Финал состоится 5 июня.

Расписание выхода криминального сериала «Чужие деньги»

ЭпизодДата выхода
1-я серия15 мая
2-я серия15 мая
3-я серия15 мая
4-я серия15 мая
5-я серия22 мая
6-я серия22 мая
7-я серия29 мая
8-я серия29 мая
9-я серия5 июня
10-я серия5 июня
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