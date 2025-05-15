Расписание выхода криминального сериала «Чужие деньги»
15 мая состоялась премьера криминального сериала «Чужие деньги». Проект рассказывает о том, как босс криптомафии находит себе двойника для защиты. Однако дело принимает неожиданный оборот — сам бизнесмен погибает, а неудачника из провинции принимают за настоящего босса. Теперь двойнику предстоит примерить на себя новую роль уже полноценно.
В первый сезон шоу войдёт 10 эпизодов — их будут выпускать по два эпизода еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатрах Start и «Иви». Финал состоится 5 июня.
Расписание выхода криминального сериала «Чужие деньги»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|15 мая
|2-я серия
|15 мая
|3-я серия
|15 мая
|4-я серия
|15 мая
|5-я серия
|22 мая
|6-я серия
|22 мая
|7-я серия
|29 мая
|8-я серия
|29 мая
|9-я серия
|5 июня
|10-я серия
|5 июня
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