15 мая состоялась премьера криминального сериала «Чужие деньги». Проект рассказывает о том, как босс криптомафии находит себе двойника для защиты. Однако дело принимает неожиданный оборот — сам бизнесмен погибает, а неудачника из провинции принимают за настоящего босса. Теперь двойнику предстоит примерить на себя новую роль уже полноценно.

В первый сезон шоу войдёт 10 эпизодов — их будут выпускать по два эпизода еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатрах Start и «Иви». Финал состоится 5 июня.

Расписание выхода криминального сериала «Чужие деньги»