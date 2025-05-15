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В Иране стартовали съёмки сериала «Трудно быть богом» по мотивам повести Стругацких

В Иране стартовали съёмки сериала «Трудно быть богом» по мотивам повести Стругацких
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Онлайн-кинотеатр Wink и телеканал НТВ объявили о начале съёмок сериала «Трудно быть богом» по мотивам одноимённой повести братьев Стругацких. Шоу снимают в Иране, после чего проект можно будет увидеть на российском ТВ и в цифровых сервисах.

Шоу расскажет историю далёкого будущего, где земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжелые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти учёных, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать доном Руматой — богатым аристократом, который любит драки, выпивку и женщин. Главное правило прогрессоров — не вмешиваться напрямую в естественный ход истории, точечно помогая немногочисленным просветителям избежать гибели. Но у Антона есть и личный интерес, который он скрыл от института. Где-то здесь, в Арканаре, без вести пропал его отец.

Режиссёром проекта выступает Дмитрий Тюрин («Триггер»), а шоураннерами стали Теймур Джафаров («Золотое дно») и Андрей Золотарёв («Сто лет тому вперёд»).

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