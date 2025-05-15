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В кинотеатрах России вышла драма «Верный друг» с Биллом Мюрреем и Наоми Уоттс

В кинотеатрах России вышла драма «Верный друг» с Биллом Мюрреем и Наоми Уоттс
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15 мая в России состоялась премьера фильма «Верный друг». Драматическую ленту уже можно посмотреть в кинотеатрах страны в привычном русском дубляже.

Видео доступно на YouTube-канале Asanafilm. Права на видео принадлежат «Вольге».

Лента расскажет историю девушки Айрис, которая после смерти её самого близкого друга становится наследницей его литературных трудов, а также новой хозяйкой верного пса по имени Аполло. Вместе они проживают общее горе и встают на путь исцеления.

Главные роли в картине исполнили Билл Мюррей («День сурка») и Наоми Уоттс («Малхолланд Драйв»). Режиссёрами и одновременно сценаристами выступили Скотт Макгихи и Дэвид Сигел, авторы «Развода в большом городе».

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