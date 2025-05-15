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Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел четвёртый патч — он внёс более 700 изменений

Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел четвёртый патч — он внёс более 700 изменений
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Студия GSC Game World выпустила уже четвёртый крупный патч для S.T.A.L.K.E.R. 2. Он содержит более 700 изменений и затрагивает практически все системы в игре.

Так, авторы доработали систему A-Life — боты реалистичнее действуют во время боя, прячутся за укрытиями и грамотно используют имеющийся арсенал. Обычные сталкеры же проводят свободное время разнообразнее, путешествуя по локациям без действий от самого игрока.

Вместе с новым патчем во втором «Сталкере» появилась новая характеристика оружия — Удобство. Авторы также доработали баланс оружия и анимации, усложнили ближний бой на высоких уровнях сложности, улучшили оптимизацию света и теней в определённых локациях, а также исправили множество багов.

Ознакомиться со всеми нововведениями можно в посте от разработчиков. В студии GSC Game World отметили, что продолжат улучшать шутер, и поблагодарили геймеров за поддержку.

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