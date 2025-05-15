Вышел четвёртый эпизод второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

15 мая состоялась премьера четвёртого эпизода второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Шоу продолжает выходить на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier, оставаясь флагманом весеннего сезона на российском ТВ.

В новом эпизоде Даня зовёт Катю на встречу к Сергею, что вызывает ревность у Миши, а сам Аркадий шокирует семью новой девушкой. В доме также появляются Даша и мама Артёма, а Кротова помогает Дудник и просит поддержки у Васина, втягивая его в новую историю.

Вместе с появлением четвёртой серии шоу отправится на небольшой перерыв и вернётся в понедельник, 19 мая. Всего во второй сезон шоу войдёт 16 эпизодов — они выходят с понедельника по четверг в 21:00. До финала истории ещё далеко, продолжение завершится лишь 5 июня.