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YouTube будет показывать рекламу сразу после главных моментов ролика

YouTube будет показывать рекламу сразу после главных моментов ролика
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Компания Google представила новый вид рекламы, который появится на видеосервисе YouTube. Об этом сообщило издание TechCrunch со ссылкой на презентацию в Нью-Йорке.

В роликах появится новая технология показа рекламы под названием Peak Points. Видео будет появляться сразу после «пиковых» моментов — таким образом зритель будет видеть рекламу в момент максимальной вовлечённости. Вычислять важнейшие моменты в кадре будут с помощью искусственного интеллекта Gemini от Google.

Фото: YouTube

В издании отметили, что пользователей, скорее всего, начнёт раздражать такой подход. При этом с 12 мая YouTube начал оптимизировать размещение рекламы посреди роликов. Теперь она появляется во время переходов между сценами или на паузах в разговоре.

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