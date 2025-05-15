Вышел первый тизер второго сезона «Открытый брак» с Павлом Деревянко

Онлайн-кинотеатр Okko выложил первый тизер второго сезона «Открытый брак». Дата премьеры продолжения драмы неизвестна. Съёмки завершились в феврале этого года, а значит, выход «Второго акта» не за горами.

Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Сюжет повествует о том, как Агния и Саша после 16 лет брака одновременно узнают об измене друг друга. Но, в отличие от героев первого сезона, они не готовы экспериментировать и уж тем более идти на примирение. Ситуацию сильно осложняет тот факт, что Саша изменил Агнии с её лучшей подругой Василисой, которая к тому же оказывается в положении.

За продолжение вновь отвечают авторы первого сезона с Анной Соболевской и Анной Курбатовой. Последняя выступила в этот раз режиссёром проекта. Главные роли сыграли Павел Деревянко («Брестская крепость»), Юлия Александрова («Мой дикий друг») и Екатерина Вилкова («Последний богатырь»).