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Начались съёмки сериала «Кулинарный техникум» от автора «Кухни» — первые кадры

Начались съёмки сериала «Кулинарный техникум» от автора «Кухни» — первые кадры
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Канал СТС приступил к съёмкам сериала «Кулинарный техникум». Режиссёром нового шоу стал Дмитрий Ян — один из авторов культовой «Кухни». Дата выхода сериала пока не сообщается.

Фото: СТС

Фото: СТС

Фото: СТС

Фото: СТС

По сюжету столичный шеф-повар Слава Виноградов возвращается в родной Староозёрск. Там он узнаёт, что, помимо отца-завуча кулинарного техникума, его ждёт сын, о существовании которого он не знал. Теперь повару придётся стать преподавателем учебного заведения, чтобы наладить отношения с отцом и сыном.

Главные роли исполнят Владислав Ветров («Рябиновый вальс»), Роман Маякин («Триггер») и Кристина Строителева («Финист. Первый богатырь»).

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