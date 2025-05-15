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этернавт актеры

Какие актёры играют в сериале «Этернавт»
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На Netflix прогремел новый сериал «Этернавт», который сняли по мотивам аргентинского одноимённого комикса. В России про оригинал мало кто слышал, да и по миру тоже, поэтому и до выхода адаптации про неё никто ничего особо не знал. Но вот уже две недели шоу штурмует телевизоры зрителей.

Многих теперь интересует, а какие актёры сыграли в шоу — на этот вопрос мы сейчас и ответим.

АктёрПерсонаж
Рикардо ДаринХуан
Карла ПетерсонЕлена
Сезар ТронкосоФавалли
Андреа ПьетраАнна
Ариэль СталтариОмар
Марсело СубиоттоЛукас
Клаудио Мартинес БельПоляк
Орианна КарденасИнга
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Официально сериал «Этернавт» в России не вышел: в мире шоу доступно на Netflix.

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