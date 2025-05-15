Какие актёры играют в сериале «Этернавт»
На Netflix прогремел новый сериал «Этернавт», который сняли по мотивам аргентинского одноимённого комикса. В России про оригинал мало кто слышал, да и по миру тоже, поэтому и до выхода адаптации про неё никто ничего особо не знал. Но вот уже две недели шоу штурмует телевизоры зрителей.
Многих теперь интересует, а какие актёры сыграли в шоу — на этот вопрос мы сейчас и ответим.
|Актёр
|Персонаж
|Рикардо Дарин
|Хуан
|Карла Петерсон
|Елена
|Сезар Тронкосо
|Фавалли
|Андреа Пьетра
|Анна
|Ариэль Сталтари
|Омар
|Марсело Субиотто
|Лукас
|Клаудио Мартинес Бель
|Поляк
|Орианна Карденас
|Инга
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