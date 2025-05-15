Какие актёры играют в сериале «Этернавт»

На Netflix прогремел новый сериал «Этернавт», который сняли по мотивам аргентинского одноимённого комикса. В России про оригинал мало кто слышал, да и по миру тоже, поэтому и до выхода адаптации про неё никто ничего особо не знал. Но вот уже две недели шоу штурмует телевизоры зрителей.

Многих теперь интересует, а какие актёры сыграли в шоу — на этот вопрос мы сейчас и ответим.

Актёр Персонаж Рикардо Дарин Хуан Карла Петерсон Елена Сезар Тронкосо Фавалли Андреа Пьетра Анна Ариэль Сталтари Омар Марсело Субиотто Лукас Клаудио Мартинес Бель Поляк Орианна Карденас Инга

Официально сериал «Этернавт» в России не вышел: в мире шоу доступно на Netflix.