Сколько серий у «Этернавта»
У сериала «Этернавт» вышло шесть эпизодов — это весь первый сезон, и он уже полностью вышел. Если вы заинтересованы в продолжении, то не переживайте, шоу получит второй сезон: Netflix уже заказал создание последующих серий.
Расписание выхода «Этернавта»
|Серия
|Дата выхода
|1-я серия
|30 апреля
|2-я серия
|30 апреля
|3-я серия
|30 апреля
|4-я серия
|30 апреля
|5-я серия
|30 апреля
|6-я серия
|30 апреля
«Этернавт» рассказывает о снегопаде в Буэнос-Айресе, который уносит миллионы жизней. Однако быстро выясняется, что это лишь первая стадия в череде таинственных событий, происходящих в стране. Это и предстоит выяснить главным героям, которые оказываются посреди огромного кошмара.
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