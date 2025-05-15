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этернавт сколько серий

Сколько серий у «Этернавта»
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У сериала «Этернавт» вышло шесть эпизодов — это весь первый сезон, и он уже полностью вышел. Если вы заинтересованы в продолжении, то не переживайте, шоу получит второй сезон: Netflix уже заказал создание последующих серий.

Расписание выхода «Этернавта»

СерияДата выхода
1-я серия30 апреля
2-я серия30 апреля
3-я серия30 апреля
4-я серия30 апреля
5-я серия30 апреля
6-я серия30 апреля

«Этернавт» рассказывает о снегопаде в Буэнос-Айресе, который уносит миллионы жизней. Однако быстро выясняется, что это лишь первая стадия в череде таинственных событий, происходящих в стране. Это и предстоит выяснить главным героям, которые оказываются посреди огромного кошмара.

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