Сколько серий у «Этернавта»

У сериала «Этернавт» вышло шесть эпизодов — это весь первый сезон, и он уже полностью вышел. Если вы заинтересованы в продолжении, то не переживайте, шоу получит второй сезон: Netflix уже заказал создание последующих серий.

Расписание выхода «Этернавта»

Серия Дата выхода 1-я серия 30 апреля 2-я серия 30 апреля 3-я серия 30 апреля 4-я серия 30 апреля 5-я серия 30 апреля 6-я серия 30 апреля

«Этернавт» рассказывает о снегопаде в Буэнос-Айресе, который уносит миллионы жизней. Однако быстро выясняется, что это лишь первая стадия в череде таинственных событий, происходящих в стране. Это и предстоит выяснить главным героям, которые оказываются посреди огромного кошмара.