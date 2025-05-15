Россиянина оштрафовали за мем с лягушонком Пепе

Жителя Новгородской области оштрафовали за мем с лягушонком Пепе. Парня осудили по статье «о демонстрации экстремистской символики».

По данным картотеки суда, Георгий Резанков хранил изображение мема на своей странице во «ВКонтакте» ещё с 2020 года. В то время подобного закона не существовало. По мнению суда, лягушонок приравнивается к символу международного общественного движения ЛГБТ* из-за разноцветного парика.

В итоге Георгия приговорили к выплате 1500 рублей штрафа. В суде отметили, что даже если публикация была до появления закона, то человек обязан «привести свою страницу в соответствие с законодательством».

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.