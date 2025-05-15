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Вышел трейлер фильма ужасов «Верни её из мёртвых» — премьера в России 29 мая

Вышел трейлер фильма ужасов «Верни её из мёртвых» — премьера в России 29 мая
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Кинокомпания A24 представила небольшой трейлер фильма ужасов «Верни её из мёртвых». Премьера хоррора в кинотеатрах России состоится уже 29 мая, это будет официальный прокат с привычным русским дубляжом.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

Сюжет «Верни её из мёртвых» расскажет о брате и сестре, которые после смерти родителей оказываются в доме новой мачехи и сталкиваются с жуткими ритуалами, происходящими за его стенами.

Одну из главных ролей сыграла Салли Хокинс («Форма воды»). Режиссёрами выступили братья Филиппу, снявшие известную хоррор-ленту «Два, три, демон, приди».

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