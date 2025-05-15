Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Apple выпустила новую версию CarPlay — системы для управления автомобилями

Apple выпустила новую версию CarPlay — системы для управления автомобилями
Аудио-версия:
Комментарии

Издание The Verge сообщило, что Apple выпустила новую версию программы CarPlay. Теперь система для управления салоном автомобиля называется CarPlay Ultra.

Программа будет предоставлять информацию о показателях датчика на панели приборов, включая спидометр, тахометр и указатель уровня топлива. Всё это можно будет смотреть на своём iPhone. CarPlay Ultra также позволяет управлять радио и температурой в салоне автомобиля.

Фото: Apple

Обновлённая версия программы работает с iPhone 12 и более поздними версиями. Для работы понадобится версия iOS 18.5 или выше.

На данный момент обновление доступно только для машин компании Aston Martin в США и Канаде. Отмечается, что в ближайшее недели программа появится и для других автомобилей. При этом Hyundai, Kia и Genesis также работают над добавлением CarPlay Ultra.

Материалы по теме
На iPhone появилась NFC-оплата без Apple Pay — пока лишь в одной стране
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android