«Никогда»: сценарист трилогии «Назад в будущее» — о выходе продолжения

Издание People поговорило с одним из авторов трилогии «Назад в будущее» Бобом Гейлом о продолжении франшизы. Сценарист культовой научной фантастики ответил, что ждать новой части серии не стоит.

В каждом интервью люди спрашивают: «О, Боб, когда же выйдет «Назад в будущее 4»?» Никогда. «Когда будет приквел?» Никогда. «Когда будет спин-офф?» Никогда. Трилогия хороша такой, какой она получилась. Она не идеальна, но, как говорил режиссёр Боб Земекис — «она достаточно идеальна».

Сценарист также отметил, что для съёмок продолжения понадобится согласие продюсера трилогии Стивена Спилберга. Но он уважает мнение авторов о том, что трилогия должна оставаться единственной в своём роде.

Первая часть трилогии «Назад в будущее» вышла в 1985 году. За время с момента премьеры все три фильма стали культовыми. Главные роли исполнили Майкл Дж. Фокс («Страшилы»), Кристофер Ллойд («Семейка Аддамс») и Лиа Томпсон («Засланец из космоса»).