«Одиссея» Кристофера Нолана будет первым фильмом, снятым полностью на IMAX-камеры

Президент компании IMAX Ричард Гелфорд раскрыл новые подробности производства фильма «Оппенгеймер». Как рассказал топ-менеджер, будущий эпос Кристофера Нолана снимают на IMAX-камеры. Это будет первый блокбастер в истории, который создадут исключительно с помощью подобного оборудования.

Ранее постановщики снимали лишь часть контента на IMAX-камеры из-за общей громоздкости конструкции. Однако специально для «Одиссеи» специалисты смогли уменьшить размер оборудования примерно на 30%, благодаря чему Нолан сможет реализовать свою задумку в самом большом формате, который доступен на данный момент.

Съёмки «Одиссеи» стартовали в феврале и уже прошли в Италии, Греции и Марокко. В ближайшее время команда отправится в Исландию, после чего завершит производство в Шотландии. Премьера ленты состоится 17 июля 2026 года.