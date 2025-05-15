В World of Tanks добавили платные лутбоксы-матрёшки

Разработчики танкового симулятора World of Tanks добавили новые лутбоксы под названием Raumfalte. Релиз коробок состоялся 15 мая, и доступны они будут до 30 мая.

Raumfalte представляют из себя лутбоксы, внутри которых могут попасться как танки и увеличения опыта, так и другие лутбоксы. Всего есть три стадии таких коробок, и открытие самой низкой может привести к серии «распаковок». При каждом 50-м открытии игрок будет гарантированно получать технику.

Фото: Wargaming

Фото: Wargaming

Пользователи приняли лутбоксы смешанно — многие считают, что коробки и раньше были не оптимизированы, но покупать лутбоксы, внутри которых будут ещё лутбоксы — это уже перебор.