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Dead Island 2 бесплатно скачать

Dead Island 2 бесплатно раздают
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В магазине Epic Games Store началась масштабная летняя распродажа, которую создатели EGS обычно сопровождают хорошими раздачами игр для ПК — 2025 год не стал исключением. Распродажа продлится целый месяц, в течение которого раз в неделю будут раздавать бесплатные игры.

В ближайшие семь дней, до 22 мая, пользователи Epic Games Store могут забрать:

  • Dead Island 2 (недоступна для российских аккаунтов — нужна учётная запись другого региона);
  • Happy Game.

Dead Island 2 — кооперативный боевик, события которого разворачиваются в Лос-Анджелесе после начала зомби-апокалипсиса. Город наполнен ходячими мертвецами, а задача игрока — попытаться выбраться из региона.

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