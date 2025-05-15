Dead Island 2 бесплатно раздают

В магазине Epic Games Store началась масштабная летняя распродажа, которую создатели EGS обычно сопровождают хорошими раздачами игр для ПК — 2025 год не стал исключением. Распродажа продлится целый месяц, в течение которого раз в неделю будут раздавать бесплатные игры.

В ближайшие семь дней, до 22 мая, пользователи Epic Games Store могут забрать:

Dead Island 2 (недоступна для российских аккаунтов — нужна учётная запись другого региона);

Happy Game.

Dead Island 2 — кооперативный боевик, события которого разворачиваются в Лос-Анджелесе после начала зомби-апокалипсиса. Город наполнен ходячими мертвецами, а задача игрока — попытаться выбраться из региона.